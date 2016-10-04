Лица, имеющие заслуги в развитии города Сумгайыт, награждены "Почетным дипломом президента Азербайджана"

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии города Сумгайыт.
Как сообщает Report, "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица, имеющие заслуги в социальном и экономическом развитии города Сумгайыт:
Девели Вахаб Гусейн оглу
Керимов Гудрет Осман оглу
Магеррамов Мохуббат Фарман оглу
Мамедов Шахин Идрис оглу
Ширмамедов Намис Ханмирза оглу.
Другим распоряжением главы государства за заслуги в экономическом развитии города Сумгайыт Музаффар Газанфар оглу Гюлюмов удостоен персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.
Кабинету министров поручено решить вопросы, истекающие из распоряжения.
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