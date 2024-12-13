Льготы для высококвалифицированных мигрантов и их семей одобрены в первом чтении

12:55

Предлагается ввести ряд льгот для высококвалифицированных мигрантов и членов их семей.

Как сообщает Report, поправки в Миграционный кодекс и закон "О государственной пошлине" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, предлагается ввести льготы для этой категории мигрантов и их семей для ускорения возможности эффективного привлечения и использования необходимых трудовых ресурсовв стране.

Проект предусматривает выдачу въездных виз для деловых поездок таким мигрантам, включение их в перечень имеющих право на временное и постоянное проживание, применение срока временного проживания, установленного статьей 49.2 Миграционного кодекса, а также освобождение от необходимости получения разрешения на работу для этой категории лиц, работающих по своей специальности. Для их супругов и детей до 23 лет не будут применяться квоты трудовой миграции при выдаче разрешений на работу.

Кроме того, планируется сократить сроки выдачи и продления временных и постоянных видов на жительство для высококвалифицированных мигрантов, их детей до 23 лет и других членов семьи.

Оба законопроекта были одобрены в первом чтении.