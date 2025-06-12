Левон Мнацаканян: В ходе боев в апреле 2016 года армянская армия потеряла 18 позиций

Левон Мнацаканян: В ходе "Апрельских боев" мы потеряли 18 боевых позиций

Обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на очередные вопросы гособвинения относительно событий 2016 года, известных как "Апрельские бои".

Как сообщает Report, Мнацаканян в то время был объявлен самопровозглашенным режимом т.н. "министром обороны" в звании генерал-лейтенанта.

Отвечая на вопрос о том, как в Армении оценивали итоги "Апрельских боев", обвиняемый заявил, что они "потеряли" 18 боевых позиций.

На суде также были продемонстрированы некоторые фрагменты из двух интервью Мнацаканяна журналистам по поводу "Апрельских боев".

"Общая ситуация под контролем, боевая готовность войск на соответствующем уровне, наши границы крепки и находятся в надежных руках", - говорил он.

На вопрос журналиста "Правда ли, что противоположная сторона тоже обороняется?", Мнацаканян отвечает "Да".

На вопрос гособвинения о том, кого он считал "противоположной стороной" и от какого нападения она обороняется, Мнацаканян не дал конкретного ответа.