Левон Мнацаканян подтвердил на суде участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана

Подсудимый Левон Мнацаканян, допрошенный в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде, подтвердил свое участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана.

Подсудимый Левон Мнацаканян, допрошенный в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде, подтвердил свое участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, Л.Мнацаканян заявил, что в разные годы занимал должности командира батальона, командира дивизии и начальника артиллерии в составе самопровозглашенного образования.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей, обвиняемый признался, что в составе воинской части под командованием Самвела Карапетяна участвовал в оккупации суверенных территорий Азербайджана, заявив: "Я участвовал в боевых действиях в Агдамском, Джебраильском, Агдеринском, Физулинском и других районах".

Отметим, что суд над гражданами Армении, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении, продолжается.