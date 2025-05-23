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Левон Мнацаканян подтвердил на суде участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана

Левон Мнацаканян подтвердил на суде участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана Подсудимый Левон Мнацаканян, допрошенный в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде, подтвердил свое участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана.
Внутренняя политика
23 мая 2025 г. 15:12
Левон Мнацаканян подтвердил на суде участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана

Подсудимый Левон Мнацаканян, допрошенный в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде, подтвердил свое участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, Л.Мнацаканян заявил, что в разные годы занимал должности командира батальона, командира дивизии и начальника артиллерии в составе самопровозглашенного образования.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей, обвиняемый признался, что в составе воинской части под командованием Самвела Карапетяна участвовал в оккупации суверенных территорий Азербайджана, заявив: "Я участвовал в боевых действиях в Агдамском, Джебраильском, Агдеринском, Физулинском и других районах".

Отметим, что суд над гражданами Армении, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях, совершенных в результате военной агрессии Армении, продолжается.

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Версия на английском языке Levon Mnatsakanyan confirms in court his participation in invasion of Azerbaijan's sovereign territories
Версия на азербайджанском языке Levon Mnatsakanyan məhkəmədə Azərbaycanın suveren ərazilərinin işğalında iştirak etdiyini təsdiqləyib

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