Лейла Сяраби: Первый этап села Кенгерли Агдамского района готов к заселению

В селе Кенгерли Агдамского района планируется строительство 632 индивидуальных домов.

В селе Кенгерли Агдамского района планируется строительство 632 индивидуальных домов.

Об этом сотруднику Report в Агдаме заявила пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сяраби.

Она отметила, что, как и на других освобожденных от оккупации территориях, в Агдамском районе ведутся масштабные строительные работы.

"Одним из мест, где продолжаются эти работы, является село Кенгерли данного района. Фундамент этого села, расположенного в 6 км от центра города, был заложен президентом Ильхамом Алиевым 4 октября 2022 года. Село Кенгерли рассчитано на 2544 человека. Общая проектируемая территория составляет более 177 гектаров. В целом в селе планируется строительство 632 индивидуальных домов в два этапа".

Л. Сяраби отметила, что первый этап села Кенгерли полностью готов для заселения.

"На первом этапе планируется переселение 1279 человек. Уже построено 292 индивидуальных дома. Дома имеют две, три, четыре и пять комнат. С учетом общей численности населения для первого этапа строительства села выделен земельный участок площадью 72,5 гектара", - подчеркнула представитель ведомства.

По ее словам, в селе созданы все условия для обеспечения занятости населения: "Здесь построены различные объекты экономического, образовательного, социального, культурного и бытового назначения с целью обеспечения высокого уровня трудовой деятельности сельских жителей. Работы, проводимые с целью улучшения условий жизни жителей, выполняются на уровне, отвечающем современным требованиям, в соответствии с международными стандартами. Проложены дороги между селами, линии электропередач, связи, водопровода, обеспечено газоснабжение".