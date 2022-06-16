Лейла Алиева встретилась с руководителями международных организаций IUCN и WWF

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева провела в швейцарском городе Гланд двусторонние встречи с генеральным директором Международного союза охраны природы (IUCN) Бруно Оберле и генеральн

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева провела в швейцарском городе Гланд двусторонние встречи с генеральным директором Международного союза охраны природы (IUCN) Бруно Оберле и генеральным директором Всемирного фонда дикой природы (WWF) Марко Ламбертини.

Как сообщили Report в Общественном объединении IDEA, в ходе встречи с генеральным директором IUCN была обсуждена текущая ситуация с сохранением образцов своеобразного биоразнообразия региона Южного Кавказа, отмечена важность развития партнерских связей между организациями, реализации новых совместных проектов.

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