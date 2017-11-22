Лейла Алиева встретилась с региональным директором ЮНИСЕФ

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с находящейся в стране региональным директором ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

Как сообщает Report, Лейла Алиева, высоко оценив деятельность ЮНИСЕФ, проводимую во имя улучшения положения детей во всем мире, отметила, что охрана здоровья детей, обеспечение их образования является самой ценной инвестицией в наше будущего. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила большие достижения, достигнутые в этой области за последние годы в Азербайджане, выразила уверенность в продолжении и дальнейшем расширении проводимых в этом направлении работ. Коснувшись важности просвещения детей в вопросах охраны окружающей среды, Лейла Алиева проинформировала о многочисленных проектах, осуществляемых Общественным объединением IDEA за последние 6 лет по повышению уровня экологических знаний детей, в том числе рассказала об эколабораториях, курсах и публикациях.

Региональный директор ЮНИСЕФ Афшан Хан, в свою очередь, поблагодарила Лейлу Алиеву за активные усилия по информированию детей в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Она отметила, что ЮНИСЕФ заинтересован во включении в учебную программу таких тем, как климатические изменения, устойчивость и экология, высоко оценила деятельность IDEA в этом направлении.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества по экологическому обучению детей, состоялся и обмен мнениями в связи с интеграцией в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальной защитой, реабилитацией и образованием.