Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного обновленного двора в рамках проекта "Наш двор"

27 декабря в пользование жителей был передан очередной двор в Баку, обновленный в рамках проекта «Наш двор» Общественного объединения IDEA, направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте.

27 декабря в пользование жителей был передан очередной двор в Баку, обновленный в рамках проекта "Наш двор" Общественного объединения IDEA, направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте.

Как передает Report, в открытии двора, а также в массовой акции по посадке деревьев, проведенной в рамках мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

В ходе мероприятия, которое пришлось на канун новогоднего праздника, было организовано специальное праздничное торжество для маленьких жителей двора, детям были вручены праздничные подарки. Музыкально-развлекательная программа подарила детям праздничное настроение и радостные мгновения.

Обновленный двор охватывает 10 многоэтажных зданий, где проживают 3 145 человек, на территории площадью 8 гектаров на проспекте 8 Ноября, улицах Джаваншира и Халига Азиззаде в Хатаинском районе.

Основная цель проекта "Наш двор" - обеспечение экологической чистоты и благоустройства дворов, восстановление озеленений на территории столицы, формирование атмосферы содержательного отдыха, создание безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

В очередном благоустроенном дворе созданы условия для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, для физического развития детей разного возраста, эффективной организации досуга молодежи и пробуждения у нее интереса к занятиям спортом на территории построены 2 стадиона для мини-футбола с искусственным покрытием, 2 шахматные площадки, различные спортивные сооружения, детские площадки. Кроме того, на территории сооружены 12 беседок, установлены скамейки, контейнеры для отходов, скворечники и кошачьи домики.

С учетом пожеланий жильцов во дворе установлены новые опоры освещения, камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальтовое покрытие и кровли, реконструирована электрическая система.

Наряду с восстановлением имеющихся на территории двора зеленых насаждений, высажены 2 650 различных деревьев и кустарников, на территории 4 тысячи квадратных метров проведено озеленение. В то же время путем посадки по периметру двора густорастущего обыкновенного каменного плюща и других вьющихся растений, способных эффективно снизить загрязнение воздуха, созданы "зеленые ограждения".

Просьба представлять в Общественное объединение IDEA сведения и рекомендации о благоустройстве в рамках указанного проекта дворов общего пользования в жилых кварталах.