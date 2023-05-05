Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера

Ряд экологических акций был проведен 5 мая в Лянкяранском районе по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал большое значение озеленению и оздоровлению окружающей среды.

Ряд экологических акций был проведен 5 мая в Лянкяранском районе по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал большое значение озеленению и оздоровлению окружающей среды.

Как сообщает Report, сначала на территории лесного фонда Лянкяранского района состоялась акция по посадке деревьев с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева и молодых волонтеров. На мероприятии, проведенном с целью лесовосстановления, были высажены саженцы занесенного в Красную книгу Азербайджана железного дерева.

Затем для удобного передвижения туристов в Гирканском национальном парке была проведена разметка по "чешской модели" экотуристической тропы. В целях содействия развитию экотуризма в нашей стране предусматривается широкое применение данной модели на особо охраняемых природных территориях.

В продолжение мероприятия при совместной организации Общественного объединения IDEA и Министерства экологии и природных ресурсов в озеро Ханбулан были выпущены мальки в рамках проекта "Богатые водоемы", направленного на защиту и увеличение рыбной популяции во внутренних водоемах Азербайджана. В упомянутое озеро было выпущено в общей сложности 50 тысяч мальков карповых.

Далее на территорию Гирканского национального парка были выпущены 7 дикобразов, предоставленных Бакинским зоологическим парком в рамках сотрудничества с Общественным объединением IDEA по воспроизводству редких и исчезающих видов фауны Азербайджана.

Организаторы экологических акций, проведенных в Лянкяране, призывают общественность страны к активному участию в защите богатого и уязвимого биоразнообразия Азербайджана, озеленении, лесовосстановлении и других усилиях, предпринимаемых на благо окружающей среды.