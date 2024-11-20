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Лейла Алиева посетила первое инклюзивное кафе в Баку

Лейла Алиева посетила первое инклюзивное кафе в Баку Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила кафе "Кашалата" - первое и единственное инклюзивное заведение общественного питания в Баку, где работают также молодые люди с инвалидностью.
Внутренняя политика
20 ноября 2024 г. 09:44
Лейла Алиева посетила первое инклюзивное кафе в Баку

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила кафе "Кашалата" - первое и единственное инклюзивное заведение общественного питания в Баку, где работают также молодые люди с инвалидностью.

Как сообщает Report, Лейлу Алиеву встретили министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, соучредители кафе Натаван Мамедова и Айтен Эйналова.

Лейле Алиевой была предоставлена информация о деятельности кафе, созданного для поддержки занятости людей с инвалидностью в инклюзивной среде.

Отмечено, что кафе "Кашалата", расположенное по адресу ул. У.Гаджибейли, 57, основано по инициативе ОО "Вместе и Здоровы".

В кафе "Кашалата", созданном при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения, KOBİA, SOCAR, Pasha Holding и "Trendyol Азербайджан", из 20 трудоустроенных молодых людей 10 имеют инвалидность.

Лейла Алиева ознакомилась с созданными условиями и рабочей средой в кафе, побеседовала с трудоустроенными здесь молодыми людьми.

Также хор и ритм-группа "Голубые сердца", состоящая из молодых людей с аутизмом, исполнила песню "Sən Ey Uşaqlıq". Люди с аутизмом подарили Лейле Алиевой свои рукоделия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Bakıda ilk inklüziv iaşə obyektini ziyarət edib

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