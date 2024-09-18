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Лейла Алиева посетила новую школу в селе Бейдили в Билясуваре

Лейла Алиева посетила новую школу в селе Бейдили в Билясуваре 18:33
Внутренняя политика
18 сентября 2024 г. 18:51
Лейла Алиева посетила новую школу в селе Бейдили в Билясуваре

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 18 сентября посетила недавно построенную полную среднюю школу села Бейдили в Билясуварском районе.

Как сообщает Report, Лейла Алиева сначала приветствовала учителей школы и сфотографировалась с ними на память.

Затем директор школы Нурлан Иманов проинформировал вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву об условиях, созданных в новом здании.

Отмечено, что здесь имеется 56 классных комнат, лаборатории по физике, химии и биологии, кабинеты информатики, военной, медицинской подготовки и труда. В школе также имеются актовый, спортивный залы и открытая спортивная площадка.

Школа оснащена необходимой мебелью и оборудованием, предметными кабинетами и лабораториями с наглядными пособиями.

Подчеркнуто, что школы, построенные и отремонтированные в рамках проектов Фонда Гейдара Алиева в сфере образования, а также деятельность Фонда, направленная на развитие образования, вносят вклад в работу, проводимую государством в этой сфере. Школа, построенная в Билясуваре в новом учебном году, – это еще один проект, направленный на обеспечение качественного образования учащихся.

Затем Лейла Алиева побеседовала с членами семей шехидов, учениками школы и членами их семей. Приветствовав Лейлу Алиеву, жители села Бейдили поблагодарили Президента Азербайджана Ильхама Алиеву, первую леди Мехрибан ханым Алиеву и Азербайджанское государство за внимание и заботу.

Отметим, что построенное в 1983 году здание школы за прошедший период пришло в непригодное состояние. Поэтому Фонд Гейдара Алиева построил новое здание для средней школы села Бейдили и сдал его в эксплуатацию в текущем учебном году.

Новое здание школы из семи корпусов рассчитано на 1400 ученических мест.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Biləsuvarda yeni inşa edilən Bəydili kənd tam orta məktəbində olub

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