Лейла Алиева посетила Международный фестиваль STEAM Азербайджан

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева 19 ноября посетили Международный фестиваль STEAM Азербайджан (SAF 2025), который проходит в Бакинском Экспо-центре при поддержке Министерства науки и образования и организован проектом "STEAM Азербайджан".

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев подробно проинформировал гостей о целях фестиваля, его программе и проектах, представленных в различных направлениях.

В ходе посещения они осмотрели стенды, встретились с участниками фестиваля и ознакомились с инновационными проектами молодых изобретателей.

Кроме того, Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева тепло побеседовали с участниками и сфотографировались с ними на память.

Отметим, что Международный фестиваль STEAM Азербайджан, который проходит с 17 по 19 ноября, отличается категориями, охватывающими такие сферы, как робототехника, искусственный интеллект, возобновляемая энергия, дроны и спутниковые технологии, искусство, инновационные проекты и инженерия. Путевку в финал завоевали более 1400 участников, 202 из которых представляют различные зарубежные страны. В целом, в фестивале участвуют 22 страны.