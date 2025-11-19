Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Лейла Алиева посетила Международный фестиваль STEAM Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 19:32
    Лейла Алиева посетила Международный фестиваль STEAM Азербайджан

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева и Алена Алиева 19 ноября посетили Международный фестиваль STEAM Азербайджан (SAF 2025), который проходит в Бакинском Экспо-центре при поддержке Министерства науки и образования и организован проектом "STEAM Азербайджан".

    Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев подробно проинформировал гостей о целях фестиваля, его программе и проектах, представленных в различных направлениях.

    В ходе посещения они осмотрели стенды, встретились с участниками фестиваля и ознакомились с инновационными проектами молодых изобретателей.

    Кроме того, Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева тепло побеседовали с участниками и сфотографировались с ними на память.

    Отметим, что Международный фестиваль STEAM Азербайджан, который проходит с 17 по 19 ноября, отличается категориями, охватывающими такие сферы, как робототехника, искусственный интеллект, возобновляемая энергия, дроны и спутниковые технологии, искусство, инновационные проекты и инженерия. Путевку в финал завоевали более 1400 участников, 202 из которых представляют различные зарубежные страны. В целом, в фестивале участвуют 22 страны.

    Фото
    Фото
