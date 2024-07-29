Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с победой дзюдоиста Хидаята Гейдарова

Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с победой дзюдоиста Хидаята Гейдарова

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram публикацию, посвященную победе азербайджанского спортсмена Хидаята Гейдарова в финале соревн

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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram публикацию, посвященную победе азербайджанского спортсмена Хидаята Гейдарова в финале соревнований по дзюдо на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже. Report представляет данную публикацию:

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