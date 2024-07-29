Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с победой дзюдоиста Хидаята Гейдарова

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram публикацию, посвященную победе азербайджанского спортсмена Хидаята Гейдарова в финале соревнований по дзюдо на летних Олимпийских играх в столице Франции Париже.
Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с победой дзюдоиста Хидаята ГейдароваЛейла Алиева поделилась публикацией в связи с победой дзюдоиста Хидаята Гейдарова Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева разместила в своем аккаунте в социальной сети Instagram публикацию, посвященную победе азербайджанского спортсмена Хидаята Гейдарова в финале соревн
Внутренняя политика
29 июля 2024 г. 21:31
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Версия на азербайджанском языке ВидеоLeyla Əliyeva Hidayət Heydərovun Olimpiya çempionu olması ilə bağlı paylaşım edib