Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикациейв связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.
Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидераЛейла Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикациейв связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2024 г. 08:46
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