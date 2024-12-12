Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера

Лейла Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти великого лидера

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикациейв связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.