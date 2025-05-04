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Лейла Алиева и Арзу Алиева в рамках поездки в Нахчыванскую АР посетили Ордубадский район

Лейла Алиева и Арзу Алиева в рамках поездки в Нахчыванскую АР посетили Ордубадский район Поездка вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, руководителя Бакинского медиа-центра.
Внутренняя политика
4 мая 2025 г. 13:37
Лейла Алиева и Арзу Алиева в рамках поездки в Нахчыванскую АР посетили Ордубадский район

Поездка вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, руководителя Baku Media Center Арзу Алиевой и членов их семей в Нахчыванскую Автономную Республику продолжилась посещением Ордубадского района и прилегающих территорий.

Как сообщает Report, во второй день поездки они еще ближе ознакомились с наследием этого региона, обладающего древней историей, богатой культурой и уникальным географическим ландшафтом.

В рамках поездки Лейла Алиева и Арзу Алиева сначала посетили святилище Асхаби-Кяхф, считающееся одним из символических мест Нахчывана и имеющее важное историко-религиозное значение. Здесь они ознакомились с "Дамчыхана" и различными священными местами, расположенными на территории святилища, провели беседы с местными жителями и сделали фото на память.

Затем они отправились в город Ордубад, где ознакомились с рядом исторических, религиозных и культурных объектов. Сначала они посетили Ордубадскую Джума-мечеть, являющаяся одним из символов города. Затем в Историко-краеведческом музее "Гейсарийе" они осмотрели экспонаты, отражающие историю, культурное наследие и ремесленные традиции Ордубада.

Поездка продолжилась посещением ряда культурных памятников, расположенных на улице Саршахар. Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с "Мечетью Саршахар", имеющей историческое значение.

Затем Лейла Алиева и Арзу Алиева стали гостями семьи Акбаровых, проживающих в селе Вананд Ордубадского района. Они посетили небольшое аграрное хозяйство семьи, и на месте ознакомились с тонкостями производства лимонов.

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Версия на английском языке ФотоLeyla and Arzu Aliyeva continue Nakhchivan tour in Ordubad
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva və Arzu Əliyevanın Naxçıvan səfəri Ordubad rayonunda davam edib

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