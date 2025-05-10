Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в очередной акции по посадке деревьев в Баку

Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в очередной акции по посадке деревьев в Баку

10 мая на пустыре на Зыхском шоссе в Сураханском районе Баку прошла акция по посадке деревьев с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения "IDEA" Лейлы Алиевой и руководителя Бакинского медиа центра Арзу Алиевой.

Как сообщает Report, акция приурочена к 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В ходе мероприятия, проведенного при активном участии волонтеров "IDEA" и поддержке Бакинской службы благоустройства, на территории было посажено 1000 оливковых деревьев, а также проведены работы по благоустройству.

Для эффективного полива деревьев и предотвращения потери воды предусмотрено применение системы капельного орошения.

Отметим, что мероприятие организовано как заключительная акция, завершающая работы по озеленению, проводимые на данной территории в рамках регулярных кампаний по посадке деревьев вдоль дороги Зых-Аэропорт.

На мероприятии также была представлена информация о веб-сайте и аккаунтах в социальных сетях социального проекта "Наша кухня", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Основная цель проекта – обеспечить малообеспеченные семьи и нуждающихся лиц горячим питанием, создать для них среду любви и заботы и еще больше укрепить дух солидарности в нашем обществе. С начала деятельности волонтеры "Нашей кухни" обеспечили горячим питанием сотни тысяч людей, проживающих в Баку и прилегающих регионах, привнеся тепло и надежду в их повседневную жизнь.