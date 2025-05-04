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Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с творческим процессом лиц из уязвимых групп

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с творческим процессом лиц из уязвимых групп Вице-президент Фонда Гейдара Алиева,
Внутренняя политика
4 мая 2025 г. 20:55
Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с творческим процессом лиц из уязвимых групп

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева посетили Инклюзивный центр развития и творчества DOST, где ознакомились с творческим процессом с участием лиц из уязвимых групп.

Как сообщает Report, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев предоставил подробную информацию о Центре. Он отметил, что здесь организуются тренинги и занятия по различным направлениям с целью развития навыков лиц с инвалидностью, членов семей шехидов и других представителей уязвимых групп населения. В то же время бенефициары привлекаются к реабилитационным услугам, направленным на социально-психологическую поддержку. Министр отметил, что с начала своей деятельности в Центре было проведено более 120 различных мероприятий. В Центре и его филиалах DOST Evi в Исмаиллы и Барде в общей сложности услуги были оказаны более чем 700 лицам. В настоящее время около 200 бенефициаров привлечены к тренингам по различным областям, что способствует развитию их личных и профессиональных навыков. Было подчеркнуто, что изделия ручной работы бенефициаров были представлены на ряде международных выставок, в том числе в Art Pavilion в Зеленой зоне COP29, и вызвали большой интерес.

Лейла Алиева и Арзу Алиева близко ознакомились с рабочим процессом тренеров и бенефициаров в областях гончарного дела, ковроткачества, изобразительного искусства. Затем тренером с инвалидностью была представлена композиция, подготовленная к 5 мая - "Дню ковроткача", выполненная с узорами Иреванского ковра и Карабахского ковра "Челеби".

В рамках программы Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели выступления жителей социального учреждения №2 для лиц с инвалидностью до 18 лет, а также инклюзивную концертную программу, представленную тренерами и бенефициарами Инклюзивного центра развития и творчества DOST.

В завершение мероприятия с участием волонтеров IDEA на прилегающей территории Центра была проведена акция по посадке деревьев.

Отметим, что Инклюзивный центр развития и творчества DOST, созданный по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, функционирует с 2021 года. Центр считается первым и крупнейшим инклюзивным пространством для творчества и развития на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva həssas qruplara aid şəxslərin yaradıcılıq prosesi ilə tanış olublar

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