Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с творческим процессом лиц из уязвимых групп

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева посетили Инклюзивный центр развития и творчества DOST, где ознакомились с творческим процессом с участием лиц из уязвимых групп.
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Лейла Алиева и Арзу Алиева близко ознакомились с рабочим процессом тренеров и бенефициаров в областях гончарного дела, ковроткачества, изобразительного искусства. Затем тренером с инвалидностью была представлена композиция, подготовленная к 5 мая - "Дню ковроткача", выполненная с узорами Иреванского ковра и Карабахского ковра "Челеби".
В рамках программы Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели выступления жителей социального учреждения №2 для лиц с инвалидностью до 18 лет, а также инклюзивную концертную программу, представленную тренерами и бенефициарами Инклюзивного центра развития и творчества DOST.
В завершение мероприятия с участием волонтеров IDEA на прилегающей территории Центра была проведена акция по посадке деревьев.
Отметим, что Инклюзивный центр развития и творчества DOST, созданный по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, функционирует с 2021 года. Центр считается первым и крупнейшим инклюзивным пространством для творчества и развития на Южном Кавказе.