Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с Центром керамики и прикладного искусства ABAD в Шеки

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с Центром керамики и прикладного искусства ABAD, действующим на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Юхары Баш" в Шеки.

Как сообщает Report, основной целью создания центра является сохранение древнего керамического наследия Азербайджана, в особенности Шекинского региона, передача этих художественных традиций будущим поколениям и содействие продвижению культурного наследия нашей страны на международном уровне.

Отмечается, что в центре для местных мастеров-ремесленников организованы комфортные производственные условия, обеспечивается содействие в продвижении их продукции на рынок, а также оказывается поддержка в развитии их творческой деятельности.

