Лейла Абдуллаева: Все дипломаты стоят на страже национальных интересов Азербайджана

"В основе побед Азербайджана стоит успешная политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня все дипломаты стоят на страже национальных интересов Азербайджана".

"В основе побед Азербайджана стоит успешная политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым. Сегодня все дипломаты стоят на страже национальных интересов Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сказала на церемонии презентации в Центре Гейдара Алиева двухтомника "История Азербайджанской Республики (1991-2021 годы)", изданного Бакинским государственным университетом.

По ее словам, Азербайджан на протяжении 30 лет активно действует в региональных и международных организациях: "Сегодня Азербайджан – страна, председательствующая в Движении неприсоединения и имеющая право голоса в мире. Сегодня Азербайджан – край, превратившийся в страну-донора".