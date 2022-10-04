Лейла Абдуллаева поделилась публикацией о массовом захоронении в Эдилли

"Еще одно массовое захоронение - останки 12 человек, идентифицированных как военнослужащие, обнаружено в селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана". Как сообщает Report, об этом говорится в публикации начальника Управления пресс-службы Министерств

"Еще одно массовое захоронение - останки 12 человек, идентифицированных как военнослужащие, обнаружено в селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана".



Как сообщает Report, об этом говорится в публикации начальника Управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейлы Абдуллаевой в Twitter.

"К сведению тех, кто говорит о военных преступлениях: 4 тысячи азербайджанцев пропали без вести во время Первой Карабахской войны, многие из них были подвергнуты пыткам, убиты и массово захоронены", - написала Лейла Абдуллаева.