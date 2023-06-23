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Лейла Абдуллаева о решении парижского суда: правосудие восторжествовало

Лейла Абдуллаева о решении парижского суда: правосудие восторжествовало Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала решение парижского суда в отношении лица, напавшего на здание диппредставительства в прошлом году.
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 22:14
Лейла Абдуллаева о решении парижского суда: правосудие восторжествовало

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала решение парижского суда в отношении лица, напавшего на здание диппредставительства в прошлом году.

Как передает Report, соответствующую публикацию дипломат разместила на своей странице в Twitter.

"Справедливость восторжествовала! Лицо, напавшее на посольство Азербайджана во Франции, приговорено к 6 месяцам лишения свободы условно и вынесено решение о возмещении ущерба. Давайте отметим торжество справедливости и осудим агрессивные действия", - говорится в твите.

Напомним, что сегодня парижский суд провел слушания по делу члена функционирующего во Франции армянского движения Charjoum Лориса Туфаняна, который во время несанкционированной акции, проведенной в прошлом году перед посольством Азербайджана в Париже, напал на здание диппредставительства.

Решением суда Л.Туфанян был приговорен к шести месяцам ареста условно и штрафу.

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Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva Paris məhkəməsinin qərarı barədə: "Ədalət bərqərar oldu"

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