Лейла Абдуллаева о решении парижского суда: правосудие восторжествовало

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала решение парижского суда в отношении лица, напавшего на здание диппредставительства в прошлом году.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала решение парижского суда в отношении лица, напавшего на здание диппредставительства в прошлом году.

Как передает Report , соответствующую публикацию дипломат разместила на своей странице в Twitter.

"Справедливость восторжествовала! Лицо, напавшее на посольство Азербайджана во Франции, приговорено к 6 месяцам лишения свободы условно и вынесено решение о возмещении ущерба. Давайте отметим торжество справедливости и осудим агрессивные действия", - говорится в твите.

Напомним, что сегодня парижский суд провел слушания по делу члена функционирующего во Франции армянского движения Charjoum Лориса Туфаняна, который во время несанкционированной акции, проведенной в прошлом году перед посольством Азербайджана в Париже, напал на здание диппредставительства.

Решением суда Л.Туфанян был приговорен к шести месяцам ареста условно и штрафу.