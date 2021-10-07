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Лейла Абдуллаева: Не исключаем проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Лейла Абдуллаева: Не исключаем проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении Начальник управления пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала высказывания главы МИД Армении о договоренности касательно очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.
Внутренняя политика
7 октября 2021 г. 10:30
Лейла Абдуллаева: Не исключаем проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении
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Начальник управления пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала высказывания главы МИД Армении о договоренности касательно очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Официальный представитель МИД отметила, что азербайджанская сторона всегда открыта к диалогу, сообщает Report.

По ее словам, Азербайджан предпочитает решать любые разногласия путем переговоров: "На постконфликтном этапе мы неоднократно заявляли о своей готовности к переговорам с армянской стороной. Мы считаем полезным обсуждение вопросов, направленных на нормализацию армяно-азербайджанских отношений в постконфликтный период. Некоторое время назад в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел двух государств. Мы не исключаем проведения такой встречи и в будущем".

"Как неоднократно отмечалось азербайджанской стороной, на нынешнем этапе необходимо уделить серьезное внимание реализации совместных заявлений, подписанных лидерами трех государств. Как известно, в этом плане имеются ряд нерешенных вопросов. Мы считаем, что открытие коммуникаций, начало переговоров по делимитации границ могут создать прочную основу для конструктивного продвижения для установления устойчивого мира в регионе", - подчеркнула Л.Абдуллаева.

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Версия на английском языке Ministry: Another meeting of Azerbaijani, Armenian FMs not ruled out
Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva: "Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının növbəti görüşü istisna edilmir"

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