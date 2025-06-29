Кёнуль Нуруллаева: Жестокие действия в отношении азербайджанцев в России являются целенаправленным преступлением

Насилие, пытки и убийства, совершаемые против азербайджанцев в России без суда и следствия, недопустимы. Эти действия являются целенаправленным преступлением.

Насилие, пытки и убийства, совершаемые против азербайджанцев в России без суда и следствия, недопустимы. Эти действия являются целенаправленным преступлением.

Об этом Report заявила депутат Милли Меджлиса Кёнуль Нуруллаева.

Член Милли меджлиса отметила, что жестокие убийства, оскорбления и пытки азербайджанцев без предоставления каких-либо официальных доказательств связи с преступлением, произошедшим 25 лет назад, абсурдны и являются грубым нарушением международного права:

"В целом, в последнее время наблюдался рост давления на наших соотечественников в России. Этническая дискриминация против мигрантов проявляется открыто. Такое поведение негативно влияет и на отношения между двумя странами. Российское правительство и ране6е не предприняло адекватных мер и в связи с известной авиакатастрофой вблизи Актау, а преступники до сих пор остаются безнаказанными".

К.Нуруллаева добавила, что во время рейда сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге было совершено насилие против гражданских лиц, не оказывавших сопротивления, и по этому вопросу должно быть проведено справедливое и прозрачное расследование: "Азербайджанская сторона выразила официальный протест в связи с инцидентом. К вопросу следует отнестись серьезно, и преступники должны понести наказание".