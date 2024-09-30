Кямран Алиев встретился со своим йеменским коллегой

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией, возглавляемой генпрокурором Йемена Гахером Ибрагимом.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией, возглавляемой генпрокурором Йемена Гахером Ибрагимом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе встречи Кямран Алиев подчеркнул успешное сотрудничество стран в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Генеральный прокурор также подчеркнул историческую значимость проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане. Он выразил уверенность, что это событие станет важным шагом на пути к глобальной борьбе с климатическими изменениями.

Генеральный прокурор Йемена выразил благодарность за искренний прием и выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя государствами.

Рабочий визит делегации продолжается.