Кямран Алиев: В 2024 году был наложен арест на имущество на сумму более 33,4 млн манатов

Кямран Алиев: В 2024 году был наложен арест на имущество на сумму более 33,4 млн манатов

В 2024 году органы прокуратуры обеспечили возмещение ущерба на сумму более 75,3 млн манатов и наложили арест на имущество на сумму более 33,4 млн манатов.

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В 2024 году органы прокуратуры обеспечили возмещение ущерба на сумму более 75,3 млн манатов и наложили арест на имущество на сумму более 33,4 млн манатов. Как сообщает Report, об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии. Он отметил, что в 2024 году органы прокуратуры обеспечили возмещение ущерба на сумму 75 млн 300 тыс. 895 манатов. Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, лицами, освобожденными от уголовной ответственности по прекращенным уголовным делам, дополнительно в государственный бюджет выплачено 3 млн 453 тыс. 680 манатов, был наложен арест на имущество на сумму 33 млн 432 тыс. 362 маната. Подпишитесь на наш Telegram канал