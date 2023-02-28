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Кямран Алиев: В 2022 году криминогенная ситуация в Азербайджане стабилизировалась

Кямран Алиев: В 2022 году криминогенная ситуация в Азербайджане стабилизировалась "В 2022 году криминогенная ситуация в Азербайджане стабильна, процент раскрываемости преступлений достаточно высок. Здесь хотелось бы отметить совместную деятельность прокуратуры, внутренних дел и правоохранительных органов в целом".
Внутренняя политика
28 февраля 2023 г. 23:28
Кямран Алиев: В 2022 году криминогенная ситуация в Азербайджане стабилизировалась

"В 2022 году криминогенная ситуация в Азербайджане стабильна, процент раскрываемости преступлений достаточно высок. Здесь хотелось бы отметить совместную деятельность прокуратуры, внутренних дел и правоохранительных органов в целом".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу REAL TV заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

По его словам, в стране наблюдается тенденция к снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений:

"Увеличился незаконный оборот наркотиков. Здесь, в первую очередь, я бы выделил деятельность наших правоохранительных органов, особенно МВД. Хотелось бы отметить их положительную деятельность в направлении более эффективного раскрытия уголовных фактов и привлечения преступников к ответственности".

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: “2022-ci ildə Azərbaycanda cinayətkarlıqla bağlı vəziyyət stabil olub”

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