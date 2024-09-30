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Кямран Алиев: Турция занимает важное место в Совете генеральных прокуроров стран ОТГ

Кямран Алиев: Турция занимает важное место в Совете генеральных прокуроров стран ОТГ Кямран Алиев: Турция занимает важное место в Совете генеральных прокуроров стран ОТГ
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 15:19
Кямран Алиев: Турция занимает важное место в Совете генеральных прокуроров стран ОТГ

Турция занимает важное место в Совете генеральных прокуроров стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на встрече с делегацией во главе с Генеральным прокурором Турции Мухсином Шентюрком в Баку.

По его словам, Совет генеральных прокуроров ОТГ способствует развитию дружественных, братских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

"Он в том числе вносит важный вклад в усиление борьбы с преступностью путем адекватного реагирования на современные вызовы на основе системных подходов. Турция играет важную роль в деятельности совета", - сказал Алиев.

Кямран Алиев также пригласил турецкую делегацию принять участие в пленарной сессии высокого уровня на тему "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", которая пройдет 15 ноября в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev: TDT üzv Dövlətlərin Baş Prokurorları Şurasının fəaliyyətində Türkiyə önəmli yer alır

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