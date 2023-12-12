Кямран Алиев: Расследование в отношении арестованных армянских сепаратистов продолжается

Продолжается расследование в отношении арестованных Азербайджаном армянских сепаратистов.

Продолжается расследование в отношении арестованных Азербайджаном армянских сепаратистов.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев.

По его словам, после завершения расследования азербайджанской общественности будет предоставлена подробная информация.

Напомним, что сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана были задержаны и доставлены в Баку так называемые бывшие "президенты" армянских сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший "министр иностранных дел" Давид Бабаян, а также "председатель парламента" Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и "государственный министр" Рубен Варданян.