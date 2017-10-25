Кямран Алиев прокомментировал информацию о допросе депутата Шамседдина Гаджиева

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев рассказал об уголовном деле, возбужденном в связи с Азербайджанским государственным экономическим университетом.

Как сообщает Report, в связи с фактом коррупции в экономическом университете было возбуждено уголовное дело, в настоящее время продолжаются следственные действия: "Об этом проинформирована и пресса. В конце следствия будет установлено, кого привлекут к ответственности. Я не могу сказать, сколько людей было допрошено в ходе следствия. Мы назначили проверки. Продолжаются следственные действия для получения документов".

На вопрос о допросе во время следствия бывшего ректора университета, депутата Милли Меджлиса Шамседдина Гаджиева, К. Алиев ответил: "Ничего не могу сказать об этом, потому что допросы по делу продолжаются. Я не могу дать информацию по конкретно названному лицу или другим лицам".

Отметим, что материал, поступивший в Счетную палату по результатам аудита прогнозирования и исполнения выделенных из бюджета средств и внебюджетных поступлений в Азербайджанском государственном экономической университете, поступил в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

Во время предварительной проверки по факту подозрений в повлекших тяжелые последствия серьезных нарушений закона, совершенных со злоупотреблением должностными обязанностями должностными лицами университета и другими материально-отвественными лицами при учете, сборе и перечислении на банковский счет платы за обучение, отражения в учете дебиторских и кредиторских долгов за обучение за период проверки с 18 мая 2012 года и по 1 апреля 2014 года было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере).

В настоящее время полностью и всесторонне расследуются названные преступные случаи, продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению виновных и привлечению их к ответственности, а также обеспечению возмещения ущерба.

В 2012-2014 годы ректором экономического университета был депутата Шамседдин Гаджиев.