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Кямран Алиев: Переговоры о наказании лица, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране, продолжаются

Кямран Алиев: Переговоры о наказании лица, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране, продолжаются Переговоры в связи с наказанием лица, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране, продолжаются.
Внутренняя политика
1 октября 2024 г. 08:28
Кямран Алиев: Переговоры о наказании лица, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране, продолжаются

Переговоры в связи с наказанием лица, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране, продолжаются.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев после посещения Аллеи почетного захоронения.

По его словам, вопрос носит процессуальный характер.

"Сейчас мы ожидаем подтверждения противоположной стороной соответствующего постановления", - добавил генпрокурор.

Напомним, что утром 27 января 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Гражданин Ирана прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения.

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Версия на английском языке Prosecutor General: Azerbaijan awaits Iran's confirmation on Embassy attacker's punishment
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: Azərbaycan səfirliyinə hücum edən şəxsin cəzasını alması istiqamətində danışıqlar davam edir

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