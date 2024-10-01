Кямран Алиев: Переговоры о наказании лица, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране, продолжаются

Переговоры в связи с наказанием лица, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране, продолжаются.

Переговоры в связи с наказанием лица, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране, продолжаются.

Как сообщает Report , об этом сказал журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев после посещения Аллеи почетного захоронения.

По его словам, вопрос носит процессуальный характер.

"Сейчас мы ожидаем подтверждения противоположной стороной соответствующего постановления", - добавил генпрокурор.

Напомним, что утром 27 января 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Гражданин Ирана прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения.