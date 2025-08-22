Кямран Алиев: Принятие первой Конституции Азербайджана связано с именем Гейдара Алиева

10:41

Принятие первой Конституции независимого Азербайджана неразрывно связано с именем Общенационального лидера, архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на международной конференции в Лачыне.

По его словам, для подготовки проекта Основного закона под председательством Гейдара Алиева была создана Конституционная комиссия из 33 человек.

"После всенародного обсуждения документ был вынесен на референдум и 12 ноября 1995 года принят 91,9% голосов при явке 86%. Конституция вступила в силу 27 ноября того же года", - сказал К.Алиев.

Генпрокурор подчеркнул, что Основной закон независимого Азербайджана, состоящий из 5 разделов, 12 глав и 158 статей, закрепил принцип народовластия, определил права и свободы человека высшей целью государства и установил основы разделения властей.

"Конституция провозгласила неприкосновенность личности, защиту жизни и здоровья человека, обеспечение достойного уровня жизни и приоритет гуманизма, подтвердив верность Азербайджана общепризнанным демократическим ценностям", - отметил К.Алиев.