Кямран Алиев пригласил генпрокурора Грузии на пленарное заседание высокого уровня в Баку

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Грузии Георгием Габиташвили в рамках 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Грузии Георгием Габиташвили в рамках 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку.

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана.

На встрече генпрокурор Кямран Алиев отметил, что проведение 29-й Ежегодной конференции и Общего собрания МАП в Баку еще больше укрепит имеющиеся связи между ведомствами.

Генпрокурор Грузии Георгий Габиташвили выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил реформы, проводимые в органах прокуратуры, и существующие связи между прокуратурами двух стран.

К.Алиев пригласил генпрокурора Грузии принять участие в пленарном заседании высокого уровня, посвященном теме "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата". Заседание пройдет в Баку 15 ноября этого года в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) при организации Азербайджана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).