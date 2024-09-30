О нас

Кямран Алиев пригласил генпрокурора Грузии на пленарное заседание высокого уровня в Баку

Кямран Алиев пригласил генпрокурора Грузии на пленарное заседание высокого уровня в Баку Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Грузии Георгием Габиташвили в рамках 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку.
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 13:44
Кямран Алиев пригласил генпрокурора Грузии на пленарное заседание высокого уровня в Баку

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Грузии Георгием Габиташвили в рамках 29-й Ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку.

Об этом сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана.

На встрече генпрокурор Кямран Алиев отметил, что проведение 29-й Ежегодной конференции и Общего собрания МАП в Баку еще больше укрепит имеющиеся связи между ведомствами.

Генпрокурор Грузии Георгий Габиташвили выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил реформы, проводимые в органах прокуратуры, и существующие связи между прокуратурами двух стран.

К.Алиев пригласил генпрокурора Грузии принять участие в пленарном заседании высокого уровня, посвященном теме "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата". Заседание пройдет в Баку 15 ноября этого года в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) при организации Азербайджана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev gürcüstanlı həmkarını Bakıda noyabrda keçiriləcək beynəlxalq tədbirə dəvət edib

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi