Кямран Алиев: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономическую и политическую интеграцию

Кямран Алиев: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономическую и политическую интеграцию На фоне новых реалий одним из ключевых стратегических вопросов является открытие Зангезурского коридора.
Внутренняя политика
22 августа 2025 г. 13:23
Кямран Алиев: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономическую и политическую интеграцию

На фоне новых реалий одним из ключевых стратегических вопросов является открытие Зангезурского коридора.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на международной конференции на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана".

По его словам, данный проект не только обеспечит сухопутное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, но и изменит транспортную карту всего региона, став важным фактором экономической и политической интеграции:

"Как отметил президент Ильхам Алиев, Зангезурский коридор служит не только национальным интересам Азербайджана, но и имеет особое значение для международного сотрудничества, торговых связей и глобальной безопасности. Его открытие станет еще одним показателем практической силы нашего суверенитета, лидирующей позиции Азербайджана в регионе".

Последние новости

