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    Кямран Алиев: Международные организации высоко оценивают работу по борьбе с коррупцией, проделанную в Азербайджане

    Начальник Управления: В Азербайджане борьба с коррупцией - государственная политика© Report.az

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане борьба с коррупцией - государственная политика".

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев на проходящем в Баку 3-м заседании руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества.

    Он отметил, что в Азербайджане существует трехступенчатая судебная система: "Международные организации высоко оценивают работу, проделанную в Азербайджане. Работает модель "Службы ASAN" - азербайджанский бренд. Создание этой структуры является важным шагом, предпринятым в области борьбы с коррупцией. Азербайджан в этой сфере сотрудничает с гражданским обществом, международными организациями".

    К.Алиев отметил, что проведение заседания руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества в Баку внесет вклад в эту сферу.

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