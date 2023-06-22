Кямран Алиев: Лачынская районная прокуратура в полном составе продолжит работу в новом здании

"Сегодня открылось административное здание Лачынской районной прокуратуры. Считаю, это очень важное событие в истории прокуратуры".

"Сегодня открылось административное здание Лачынской районной прокуратуры. Считаю, это очень важное событие в истории прокуратуры".

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев заявил журналистам в Лачыне.

Он отметил, что органы прокуратуры осуществляли деятельность в Лачынском районе после освобождения: "Однако теперь Лачынская районная прокуратура в полном составе продолжит работу в новом здании".

По словам К.Алиева, в Лачыне действуют органы военной и гражданской прокуратур: "Постепенное увеличение численности гражданского населения в Лачыне, участие гражданских лиц в строительных работах обуславливают необходимость деятельности прокуратуры на этой территории".