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Кямран Алиев: Лачынская районная прокуратура в полном составе продолжит работу в новом здании

Кямран Алиев: Лачынская районная прокуратура в полном составе продолжит работу в новом здании "Сегодня открылось административное здание Лачынской районной прокуратуры. Считаю, это очень важное событие в истории прокуратуры".
Внутренняя политика
22 июня 2023 г. 15:21
Кямран Алиев: Лачынская районная прокуратура в полном составе продолжит работу в новом здании

"Сегодня открылось административное здание Лачынской районной прокуратуры. Считаю, это очень важное событие в истории прокуратуры".

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев заявил журналистам в Лачыне.

Он отметил, что органы прокуратуры осуществляли деятельность в Лачынском районе после освобождения: "Однако теперь Лачынская районная прокуратура в полном составе продолжит работу в новом здании".

По словам К.Алиева, в Лачыне действуют органы военной и гражданской прокуратур: "Постепенное увеличение численности гражданского населения в Лачыне, участие гражданских лиц в строительных работах обуславливают необходимость деятельности прокуратуры на этой территории".

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Laçın Rayon Prokurorluğu tam heyətlə yeni binada fəaliyyətinə davam edəcək"

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