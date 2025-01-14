Кямран Алиев: Из принятых в этом году в органы прокуратуры лишь 8 человек знают иностранные языки

В последние годы все меньше юристов, получивших образование за границей, обращаются для приема на работу в органы прокуратуры.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на церемонии принесения присяги молодыми сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры.
Он отметил, что в период с 2002 по 2024 год из принятых на работу 969 человек получили образование в Азербайджане, а 29 – за рубежом.
Кямран Алиев также выразил недовольство уровнем владения иностранными языками среди новых сотрудников.
"Из тех, кто был принят на работу в этом году, лишь 8 человек владеют иностранным языком. Из них 5 говорят на русском, а трое – на английском. Сотрудникам органов прокуратуры необходимо совершенствовать свои языковые навыки", - добавил Алиев.