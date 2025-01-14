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Кямран Алиев: Из принятых в этом году в органы прокуратуры лишь 8 человек знают иностранные языки

Кямран Алиев: Из принятых в этом году в органы прокуратуры лишь 8 человек знают иностранные языки В последние годы все меньше юристов, получивших образование за границей, обращаются для приема на работу в органы прокуратуры.
Внутренняя политика
14 января 2025 г. 11:50
Кямран Алиев: Из принятых в этом году в органы прокуратуры лишь 8 человек знают иностранные языки

В последние годы все меньше юристов, получивших образование за границей, обращаются для приема на работу в органы прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на церемонии принесения присяги молодыми сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры.

Он отметил, что в период с 2002 по 2024 год из принятых на работу 969 человек получили образование в Азербайджане, а 29 – за рубежом.

Кямран Алиев также выразил недовольство уровнем владения иностранными языками среди новых сотрудников.

"Из тех, кто был принят на работу в этом году, лишь 8 человек владеют иностранным языком. Из них 5 говорят на русском, а трое – на английском. Сотрудникам органов прокуратуры необходимо совершенствовать свои языковые навыки", - добавил Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: Xaricdə təhsil alan hüquqşünasların prokurorluq orqanlarına qəbula müraciətləri azalıb

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