Кямран Алиев: Из принятых в этом году в органы прокуратуры лишь 8 человек знают иностранные языки

Кямран Алиев: Из принятых в этом году в органы прокуратуры лишь 8 человек знают иностранные языки

В последние годы все меньше юристов, получивших образование за границей, обращаются для приема на работу в органы прокуратуры.

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В последние годы все меньше юристов, получивших образование за границей, обращаются для приема на работу в органы прокуратуры. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на церемонии принесения присяги молодыми сотрудниками, принятыми на службу в органы прокуратуры. Он отметил, что в период с 2002 по 2024 год из принятых на работу 969 человек получили образование в Азербайджане, а 29 – за рубежом. Кямран Алиев также выразил недовольство уровнем владения иностранными языками среди новых сотрудников. "Из тех, кто был принят на работу в этом году, лишь 8 человек владеют иностранным языком. Из них 5 говорят на русском, а трое – на английском. Сотрудникам органов прокуратуры необходимо совершенствовать свои языковые навыки", - добавил Алиев. Подпишитесь на наш Telegram канал