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Кямран Алиев: Армения постоянно нарушала требования международных конвенций

Кямран Алиев: Армения постоянно нарушала требования международных конвенций Армения постоянно нарушала требования существующих международных конвенций.
Внутренняя политика
16 августа 2024 г. 11:31
Кямран Алиев: Армения постоянно нарушала требования международных конвенций

Армения постоянно нарушала требования существующих международных конвенций.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил на Научно-практической конференции в Нахчыване на тему "Экологические правонарушения в области водопользования как фактор, способствующий изменению климата".

По его словам, Армения грубо нарушила обязательства, вытекающие из Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 года (ЭСПО), Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, а также Протокола по проблемам воды и здоровья от 17 июня 1999 года этой Конвенции.

Генпрокурор обратил внимание на то, что одним из горьких последствий оккупационной политики Армении стало приведение водных ресурсов Азербайджана в непригодное состояние, в результате чего население страны годами было лишено богатых водных ресурсов Восточного Зангезура.

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Версия на английском языке ФотоKamran Aliyev: Armenia constantly violates int'l environmental conventions
Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev: Ermənistan mövcud beynəlxalq konvensiyaların tələblərini daim pozub

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