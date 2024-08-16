Кямран Алиев: Армения постоянно нарушала требования международных конвенций

Армения постоянно нарушала требования существующих международных конвенций.
Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил на Научно-практической конференции в Нахчыване на тему "Экологические правонарушения в области водопользования как фактор, способствующий изменению климата".
По его словам, Армения грубо нарушила обязательства, вытекающие из Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 года (ЭСПО), Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, а также Протокола по проблемам воды и здоровья от 17 июня 1999 года этой Конвенции.
Генпрокурор обратил внимание на то, что одним из горьких последствий оккупационной политики Армении стало приведение водных ресурсов Азербайджана в непригодное состояние, в результате чего население страны годами было лишено богатых водных ресурсов Восточного Зангезура.