Кямран Алиев: Армения постоянно нарушала требования международных конвенций

Армения постоянно нарушала требования существующих международных конвенций.

Армения постоянно нарушала требования существующих международных конвенций.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил на Научно-практической конференции в Нахчыване на тему "Экологические правонарушения в области водопользования как фактор, способствующий изменению климата".

По его словам, Армения грубо нарушила обязательства, вытекающие из Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 года (ЭСПО), Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года, а также Протокола по проблемам воды и здоровья от 17 июня 1999 года этой Конвенции.

Генпрокурор обратил внимание на то, что одним из горьких последствий оккупационной политики Армении стало приведение водных ресурсов Азербайджана в непригодное состояние, в результате чего население страны годами было лишено богатых водных ресурсов Восточного Зангезура.