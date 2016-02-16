 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кямаледдин Гейдаров встретился с предпринимателями - ФОТО

    При министерстве по чрезвычайным ситуациям будет создан Общественный совет

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров встретился с предпринимателями в Баку.

    Как сообщает Report, на встрече участвовали руководители компаний и представители государственных структур. 

    На встрече с министром предприниматели затронули беспокоящие их вопросы, были озвучены предложения. Было отмечено, что основной проблемой в строительной отрасли является затрудненная выдача технических условий. 

    Министр пообещал устранить все проблемы. Он отметил, что предприниматели в этом вопросе должны быть более ответственными: "Для предпринимателей будут созданы более благоприятные условия посредством электронного обслуживания. То есть, предприниматель не будет ходить по государственным органам с папкой в руках. Все это будет осуществляться в электронной форме". 

    К.Гейдаров подчеркнул, что общественный контроль в строительной сфере имеет важное значение: "В этих целях будет создан Общественный совет при министерстве по чрезвычайным ситуациям”. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi