Кямаледдин Гейдаров проголосовал на внеочередных президентских выборах

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, министр воспользовался избирательным правом на участке №1 Ясамальского 3-го избирательного округа №17.

В беседе с журналистами Гейдаров подчеркнул, что сегодня выборы проходят и на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Граждане на освобожденных землях, в Шуше, Ханкенди проголосуют за суверенитет, развитие Азербайджана, отметил министр.

По словам министра, Азербайджан вступает в период более широкого развития.

"Граждане с большим удовольствием идут на избирательные участки, голосуют. По сравнению с предыдущими выборами, сегодняшние действительно можно назвать грандиозными" - сказал Гейдаров.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.