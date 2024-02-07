О нас

Кямаледдин Гейдаров проголосовал на внеочередных президентских выборах

Кямаледдин Гейдаров проголосовал на внеочередных президентских выборах Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:28
Кямаледдин Гейдаров проголосовал на внеочередных президентских выборах

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, министр воспользовался избирательным правом на участке №1 Ясамальского 3-го избирательного округа №17.

В беседе с журналистами Гейдаров подчеркнул, что сегодня выборы проходят и на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Граждане на освобожденных землях, в Шуше, Ханкенди проголосуют за суверенитет, развитие Азербайджана, отметил министр.

По словам министра, Азербайджан вступает в период более широкого развития.

"Граждане с большим удовольствием идут на избирательные участки, голосуют. По сравнению с предыдущими выборами, сегодняшние действительно можно назвать грандиозными" - сказал Гейдаров.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's minister of emergency situations votes in presidential elections
Версия на азербайджанском языке Фото Kəmaləddin Heydərov səs verib

Экслюзивные новости

Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi