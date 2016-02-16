​Кямаледдин Гейдаров: Масштабы проводимых в стране строительных работ налицо

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "За последние 10-12 лет строительный сектор в Азербайджане развивался ускоренными темпами. Масштабы проводимых в стране строительных работ налицо. Это видит каждый. Мы должны гордиться тем, что Азербайджан, и в особенности Баку, привлекают внимание иностранцев".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей в Баку встрече с предпринимателями заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

По его словам, благодаря госинвестициям и иностранным инвесторам, проведено немало строительных работ: "Ранее процедура для начала строительных работ занимала 245 дней, а иногда и больше времени. В результате проведенной целенаправленной политики создан рабочий режим, внедряются новые механизмы. Согласно распоряжению президента, процесс выдачи некоторых лицензий упрощен, что позволит избежать потери дополнительного времени. Однако упрощение лицензий не означает, что каждый может делать то, что захочет. Естественно, строительные работы должны соответствовать Кодексу градостроительства и строительства".