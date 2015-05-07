​Кямал Абдуллаев: Некоторые западные страны отказываются от политики мультикультурализма

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "В настоящее время Азербайджан своей политикой мультикультурализма и достижениями в этой области должен быть примером для стран мира, в том числе и западных государств, кто исторически был известен своим богатым опытом в этой сфере".

Как сообщает Report, об этом сказал государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев, выступая на международной конференции "Азербайджан в современном мире", посвященной 92-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что многие западные страны, в том числе Великобритания, Франция, Германия, сегодня официально отказываются от политики мультикультурализма, которую проводили долгие годы: "Вероятнее всего, это - политические отговорки. Может быть это попытка политиков мультикультурализма этих стран, где потерпела неудачу данная политика, оправдать себя. На этом фоне демонстрация нашей страной политики мультикультурализма, которая прогрессирует сегодня и развивается, привела к тому, что многие люди в различных уголках земного шара, которые ценят истинную справедливость, признают нашу страну как центр, достигший имиджа нерушимого мультикультурального государства. Можно с уверенностью сказать, что азербайджанский мультикультурализм превратился в один из основных штрихов политического облика страны. Одним из пожеланий основоположника азербайджанского мультикультурализма было именно это".

К.Абдуллаев отметил, что заслуги Фонда Гейдара Алиева в этом направлении очень большие.