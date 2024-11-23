Курсанты специальных учебных заведений Национального университета обороны будут получать выплаты

15:45

Курсанты специальных учебных заведений Национального университета обороны, входящего в структуру Министерства обороны Азербайджана, будут получать выплаты.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов утвердил правила выделения средств курсантам.

Данные выплаты будут применяться с 2024/2025-го учебного года к курсантам бакалавриата Военного института имени Гейдара Алиева, включая подготовительный курс к бакалавриату, Бакинского военного колледжа, Гянджинского военного колледжа, Нахчыванского военного колледжа, Военного лицея имени Гейдара Алиева и Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.