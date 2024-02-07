Кубанычбек Омуралиев: Наблюдатели от ОТГ мониторят выборы в Шуше и Ханкенди

Часть наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ) проводит мониторинг президентских выборов на освобожденных от оккупации территориях.

Часть наблюдателей от Организации тюркских государств (ОТГ) проводит мониторинг президентских выборов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Омуралиев отметил, что наблюдательная миссия от ОТГ разделена на две группы, одна из которых мониторит выборы на освобожденных территориях, в том числе в Шуше и Ханкенди.

Генсек также напомнил, что накануне выборов наблюдатели от ОТГ провели встречи с главой ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, а также с зарегистрированными кандидатами в президенты.

"Выборы являются важным событием для каждой страны. Сегодняшние выборы же можно назвать историческими для Азербайджана, так как они впервые проводятся на всей территории страны. Поздравляю азербайджанский народ с этим событием", - сказал он.