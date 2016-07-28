Кто входит в состав экспертной группы, созданной в ЦИК в связи с референдумом? - СПИСОК

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ На последнем заседании Центральной избирательной комиссии была создана экспертная группа и рабочая группа в составе 9 человек в целях расследования жалоб на действия (бездействия) и решения, нарушающие избирательные права граждан за время проведения всенародного голосования (референдума), назначенного на 26 сентября.

Как сообщает Report, соответствующее решение ЦИК вступает в силу с сегодняшнего дня.

В экспертную группу вошли:

Рамиз Ибрагимов – член Центральной избирательной комиссии;

Валида Казымова – член Центральной избирательной комиссии;

Ильхам Мамедов – член Центральной избирательной комиссии;

Габиль Оруджов – член Центральной избирательной комиссии;

Бахшейиш Аскеров – член Центральной избирательной комиссии;

Тофиг Гасанов – член Центральной избирательной комиссии;

Илкин Шахбазов – член Центральной избирательной комиссии;

Ирада Гаджиева – секретариат Центральной избирательной комиссии (заведующая правовым отделом);

Рафиг Аббасов – секретариат Центральной избирательной комиссии (главный консультант правового отдела).