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    Кто входит в состав экспертной группы, созданной в ЦИК в связи с референдумом? - СПИСОК

    Решение Центральной избирательной комиссии вступает в силу с сегодняшнего дня

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ На последнем заседании Центральной избирательной комиссии была создана экспертная группа и рабочая группа в составе 9 человек в целях расследования жалоб на действия (бездействия) и решения, нарушающие избирательные права граждан за время проведения всенародного голосования (референдума), назначенного на 26 сентября. 

    Как сообщает Report, соответствующее решение ЦИК вступает в силу с сегодняшнего дня.

    В экспертную группу вошли:

    Рамиз Ибрагимов – член Центральной избирательной комиссии;

    Валида Казымова – член Центральной избирательной комиссии;

    Ильхам Мамедов – член Центральной избирательной комиссии;

    Габиль Оруджов – член Центральной избирательной комиссии;

    Бахшейиш Аскеров – член Центральной избирательной комиссии;

    Тофиг Гасанов – член Центральной избирательной комиссии;

    Илкин Шахбазов – член Центральной избирательной комиссии;

    Ирада Гаджиева – секретариат Центральной избирательной комиссии (заведующая правовым отделом);

    Рафиг Аббасов –  секретариат Центральной избирательной комиссии (главный консультант правового отдела).

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