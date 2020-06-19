Кто может зарегистрироваться на портале İcazə.e-gov.az

Стало известно, кто сможет зарегистрироваться на портале İcazə.e-gov.az в связи с ужесточением особого карантинного режима с 00:00 часов 21 июня до 06:00 часов 5 июля на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района.

Как сообщает Report, об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима".

Таким образом, допускается перемещение следующих лиц, информация о которых введена работодателем с использованием электронной подписи на портале icaze.e-gov.az:

сотрудники госорганов, государственных юридических лиц, в том числе государственных юридических лиц публичного права;

физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и их работники, а также сотрудники частных юридических лиц, которым разрешено продолжить деятельность по направлениям, утвержденным решением Кабинета министров Азербайджанской Республики;

сотрудники, необходимые для обеспечения защиты и технической безопасности частных юридических лиц.

волонтеры Общественного объединения "Волонтеры ASAN", Общественного объединения "Региональное развитие", движения "Волонтеры аграрного развития", студенты-волонтеры "Bir", волонтеры Министерства труда и социальной защиты.