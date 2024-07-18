Кто из независимых депутатов идет на выборы?

В Азербайджане будущие кандидаты начали подавать свои документы в окружные избирательные комиссии для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября.

В Азербайджане будущие кандидаты начали подавать свои документы в окружные избирательные комиссии для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 1 сентября.

Как сообщает Report, некоторые независимые депутаты VI созыва Милли Меджлиса уже выдвинули свои кандидатуры.

Депутат Агиль Аббас заявил, что завтра подаст свои документы в 83-й Агджабединско-Физулинский избирательный округ.

Свое участие в предстоящих выборах подтвердил и депутат Вахид Ахмедов: "Я уже выдвинул свою кандидатуру, а завтра получу свои документы от 59-го Губинского избирательного округа".

Депутаты Расим Мусабеков и Нигяр Арпадараи заявили, что выдвинут свои кандидатуры по 18-му Нариманов-Низами-Бинагадинскому избирательному округу и 7-му Сабаильскому избирательному округу соответственно.

Депутат Муса Гасымлы, в свою очередь, сообщил, что представит документы по 75-му Ярдымлы-Масаллинскому избирательному округу: "Уже начата кампания по сбору подписей".

Депутат VI созыва Милли Меджлиса Зияд Самедзаде отметил, что в отличие от своих коллег пока не принял окончательного решения об участии в выборах.