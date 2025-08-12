КПА рассказала, кто и сколько платит за путевки на отдых и лечение

В Азербайджане 85% стоимости путевок на отдых оплачивает Конфедерация профсоюзов Азербайджана (КПА), а оставшиеся 15% - сам заявитель.
Как сообщает Report, советник председателя КПА Элькияр Зиядов заявил, что при получении справки для лечения заявитель также самостоятельно вносит 15% от стоимости.
"Если он желает отправиться вместе с супругом или супругой, и этот человек является членом КПА, трудовым пенсионером или плательщиком социального страхования, то его доля оплаты также составит 15%. В остальных случаях супруг или супруга заявителя оплачивает 50%, а оставшуюся часть покрывает КПА", - сказал он.
Зиядов отметил, что до конца года планируется внедрить скоринговую систему, которая обеспечит прозрачность, оперативность и доступность в процессе выдачи путевок. Отбор граждан будет проводиться по балльной системе.