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Коротченко: Азербайджан демонстрирует образцовые стандарты демократии

Коротченко: Азербайджан демонстрирует образцовые стандарты демократии Граждане Азербайджана демонстрируют высокую активность на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 14:40
Коротченко: Азербайджан демонстрирует образцовые стандарты демократии

Граждане Азербайджана демонстрируют высокую активность на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко, наблюдающий за ходом голосования.

"Нет никаких сомнений в том, что выбор, который сделает азербайджанский народ 7 февраля, продемонстрирует те стандарты демократии, которым не грех поучиться странам критикующим Азербайджан", - заявил он.

Политолог отметил, что кандидат, за которого в конечном итоге проголосует большинство, поведет Азербайджан вперед.

Коротченко подчеркнул, что в целом азербайджанское общество понимает логику и процессы происходящих политических событий.

"Еще одним фактором большой активности избирателей является то обстоятельство, что впервые президентские выборы в Азербайджане проходят в условиях, когда страна восстановила свою территориальную целостность, суверенитет и выборы проходят абсолютно во всех районах", - заключил он.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке Korotchenko: Azerbaijan demonstrates exemplary standards of democracy
Версия на азербайджанском языке Korotçenko: “Azərbaycan demokratiyanın nümunəvi standartlarını nümayiş etdirir”

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