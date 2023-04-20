Корейские парламентарии посетили Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем межпарламентской группы дружбы Корея-Азербайджан Су Бьонсуном 20 апреля посетила Аллею шехидов.

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем межпарламентской группы дружбы Корея-Азербайджан Су Бьонсуном 20 апреля посетила Аллею шехидов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Делегация посетила Аллею шехидов, почтила память героев, погибших в борьбе за свободу и суверенитет Азербайджана, возложила цветы к их могилам и посетила мемориал "Вечный огонь".

Корейской делегации была предоставлена подробная информация об истории создания Аллеи шехидов и проведенных в нашем городе работах по благоустройству.

Делегацию сопровождали депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-корейским межпарламентским связям Малик Гасанов и другие официальные лица.