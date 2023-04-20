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Корейские парламентарии посетили Аллею шехидов

Корейские парламентарии посетили Аллею шехидов Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем межпарламентской группы дружбы Корея-Азербайджан Су Бьонсуном 20 апреля посетила Аллею шехидов.
Внутренняя политика
20 апреля 2023 г. 15:38
Корейские парламентарии посетили Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем межпарламентской группы дружбы Корея-Азербайджан Су Бьонсуном 20 апреля посетила Аллею шехидов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Делегация посетила Аллею шехидов, почтила память героев, погибших в борьбе за свободу и суверенитет Азербайджана, возложила цветы к их могилам и посетила мемориал "Вечный огонь".

Корейской делегации была предоставлена подробная информация об истории создания Аллеи шехидов и проведенных в нашем городе работах по благоустройству.

Делегацию сопровождали депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-корейским межпарламентским связям Малик Гасанов и другие официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоChairman of Korea-Azerbaijan interparliamentary friendship group visits Alley of Martyrs in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоKoreyalı deputatlar Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

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