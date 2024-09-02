Координатор наблюдателей от МПА СНГ: Выборы в Азербайджане соответствовали демократическим принципам

Внеочередные парламентские выборы, проведенные в Азербайджане 1 сентября, соответствовали демократическим принципам.

Внеочередные парламентские выборы, проведенные в Азербайджане 1 сентября, соответствовали демократическим принципам.

Как передает Report, об этом заявил координатор группы наблюдателей от МПА СНГ Андрей Яцкин.

"Главный вывод, который делает МПА СНГ: на основе мониторинга мы пришли к заключению о том, что парламентские выборы, впервые прошедшие на всей территории Азербайджана, соответствовали демократическим принципам, избирательному законодательству и Конституции страны", - отметил он.

По его словам, за ходом выборов от МПА СНГ следили 40 наблюдателей из 6 стран Содружества.

Яцкин добавил, что представители организации провели мониторинг выборов на 145 избирательных участках, подчеркнув, что на них были созданы необходимые условия для проведения активных и прозрачных выборов. "Всем кандидатам были обеспечены равные возможности", - сказал Яцкин.

Он особо подчеркнул, что международным и местным наблюдателям были созданы условия для мониторинга в рамках законодательства Азербайджанской Республики.